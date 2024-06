Flachi approva: “Ben vengano Kean e Zaniolo. Sono giocatori forti e con esperienza internazionale”

Intervenuto a Radio Bruno, l’ex viola Francesco Flachi ha parlato così dei nomi più chiacchierati in chiave Fiorentina: “Kean il centravanti di cui si è parlato in conferenza? Non lo so, è un attaccante ancora giovane e con ampi margini di miglioramento, bisognerà vedere con che modulo giocherà Palladino e come vorrà decidere di schierare anche Nico e magari Zaniolo. Lui ha un’occasione importante, di grande responsabilità, sa che tutti dovranno guadagnarci da questa operazione. E può essere un rilancio anche in chiave nazionale. Penso che a questo ragazzo, se sente la fiducia dell’allenatore, possa venire tutto naturale. Zaniolo? Gli è mancata la continuità, l’ha persa con gli infortuni, ha bisogno di sentirsi importante per fare la differenza in questo ambiente. Ben vengano i giocatori forti, con esperienza sia con la Nazionale che in Europa, che arrivano da società obbligate a vincere”.

TMW, FIORENTINA PRONTA A PRENDERE ZANIOLO A TITOLO DEFINITIVO PER 16 MILIONI. MA IL GALATASARAY NE VUOLE 20