Fisioterapista Arthur: “Con Italiano è rinato. Futuro? Nessuno sa cosa succederà ma contentissimo qui”

Adrian Martinez Castro, il fisioterapista personale di Arthur, uno dei protagonisti della prima parte di stagione della Fiorentina. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:

“Italiano è stato da subito fondamentale sia per il rapporto di fiducia e per i minuti giocati, in uno stile di gioco che non privilegi lo stile difensivo. Al Liverpool aveva avuto timori dopo un infortunio al quadricipite.

Arthur non poteva fare scelta migliore sia a livello sportivo che di vita privata. Ad oggi se la palla passerà dai suoi piedi la Fiorentina avrà chances di vincere sempre le partite. Sa quello che deve fare.

Futuro? Nessuno sa cosa potrà accadere. La cosa certa è che lui è contentissimo di giocare a Firenze. Non sa però nemmeno lui cosa succederà a fine stagione”.

