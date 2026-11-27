Firicano: "Mastantuono deve crescere nelle decisioni, ma non lo leverei mai dal campo"

Il talento argentino è l'argomento dell'intervento di Firicano

Aldo Firicano, ex centrale difensivo della Fiorentina oggi allenatore, è intervenuto durante la trasmissione Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola partendo da Franco Mastantuono e dalla sua gestione in campo: "Io non lo toglierei, ma deve dare qualcosa in più per evitare di essere sostituito. Le sue qualità tecniche sono indiscutibili, però deve maturare anche attraverso gli errori, come accaduto nell'ultima gara. Deve crescere molto nelle decisioni in campo; è ovvio poi che, considerando le esigenze attuali della squadra, si possa valutare il cambio quando appare affaticato. Contro il Monza non era al meglio, probabilmente anche per via degli impegni con la Nazionale. È un giocatore che non si vorrebbe mai sostituire, ma a volte le necessità collettive impongono di richiamarlo in panchina".

Come si prepara la sfida contro l'Udinese? "Innanzitutto vorrei evitare il pessimismo, anche se a Firenze tendiamo a essere molto umorali. Servirebbe maggiore equilibrio, perché lo sport vive di questi momenti. Occorre restare fiduciosi e lavorare al meglio in vista della gara. Il malumore e la tensione derivano dal divario tra le aspettative iniziali e l'effettivo rendimento. Spesso la delusione sfocia in un catastrofismo che non ci appartiene. Ormai la Fiorentina si trova in questa dimensione e dobbiamo accettarlo: bisogna sostenere il gruppo anche se speravamo in ben altro. Guardando in faccia la realtà, dobbiamo capire che la squadra va aiutata e non contestata a prescindere, pur riconoscendo che alcune critiche siano legittime".

A Udine sono attesi circa 1.500 sostenitori viola: l'ambiente continua a far sentire la propria vicinanza. "I tifosi sono i primi a convertire l'amarezza in spinta per incitare questi ragazzi che indossano la nostra maglia. La delusione si trasforma così in senso di appartenenza, un atteggiamento che va mantenuto per tutta la settimana e non soltanto durante la partita, coinvolgendo anche gli addetti ai lavori. Puntare il dito è semplice, molto più complesso è individuare gli aspetti positivi su cui lavorare per raddrizzare l'annata e allontanarsi dalle zone calde della classifica. Preso atto che al momento questo gruppo ha dei limiti, il nostro compito è accompagnarlo nel suo percorso di crescita".