Firenze risponde presente: attesi circa 24.000 cuori viola al Franchi contro il Chievo. Che Fiorentina sarà quella del 2018-19?

18.500 abbonati l'obbiettivo concretamente raggiungibile, e contro il Chievo al Franchi di Firenze, saranno circa 24.000 cuori viola ad accogliere la nuova Fiorentina targata Stefano Pioli.E dopo tutt...

18.500 abbonati l'obbiettivo concretamente raggiungibile, e contro il Chievo al Franchi di Firenze, saranno circa 24.000 cuori viola ad accogliere la nuova Fiorentina targata Stefano Pioli.

E dopo tutte le polemiche estive ci voleva proprio il calcio giocato a spazzare via tutto, finalmente si riparte. Lo si fa con la squadra più giovane della Serie A e se Picchio De Sisti (LEGGI QUI) la etichetta come una possibile "Fiorentina ye-ye" noi ci crediamo senza battere ciglio, senz'altro ne sa più di noi...

Sarà la Fiorentina dei figli d'arte: Chiesa di corsa, Simeone sotto porta. Sarà la Fiorentina di Pjaca e Gerson: prestiti di passaggio a Firenze o di prossima permanenza? Sarà la Fiorentina di Pezzella, capitano albiceleste con Astori nel cuore. Sarà la Fiorentina soprattutto di Pioli, che al secondo anno di solito, non riesce a far bene. Sarà la Fiorentina della Curva Fiesole, quanto mai presente e che forse, con un po' di buona volontà tra le parti, smetterà di attaccare la società. Sappiamo che lo fa per amore, non per odio...Firenze è questa. Sarà ancora la Fiorentina dei Della Valle, che sono chiamati ad essere molto più presenti, dimostrando a tutti che la Fiorentina non è in vendita e che la vogliono riportare dove merita: in Europa.

Insomma, domenica si avvicina, Firenze risponde (come al solito) presente. Arrivano i clivensi, arriva la Serie A.

Buon campionato Fiorentina!

Gabriele Caldieron