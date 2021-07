Firenze riabbraccia l’Italia. 31 anni fa contestazione per Baggio-Juve. Oggi bipolarismo al gol di Chiesa

Trentun anni fa davanti al Centro tecnico di Coverciano c’era la polizia schierata: dentro la Nazionale con Roberto Baggio appena passato alla Juve, fuori i tifosi viola a contestare. Martedì notte i fiorentini sono tornati a Coverciano per aspettare il pullman degli azzurri. Cori, applausi, Raffaella Carrà cantata a squarciagola. In trentun anni si è ribaltato tutto. O quasi. Certo se poi segna Chiesa il bipolarismo emozionale si fa acuto. Non resta che un sussurro: bel gol, è stato bravino. Già. Lo scrive Repubblica.

