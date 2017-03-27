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Firenze lancia la petizione per la Fiorentina Women’s al Franchi…

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Firenze lancia la petizione per la Fiorentina Women’s al Franchi…

Gabriele Caldieron

27 Marzo · 19:21

Aggiornamento: 27 Marzo 2017 · 19:21

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Firenze ha voglia di festeggiare, lo brama da tempo e soprattutto vuole rendere onore a queste ragazze che stanno letteralmente portando in alto il nome di Firenze. Ecco così l’idea di far giocare alla Fiorentina Women’s l’ultima giornata al Franchi e festeggiare l’ormai imminente scudetto con la propria gente che, inoltre, si avvicinerebbe ad un mondo nuovo: il calcio femminile. La petizione si trova online su un noto portale che spazia per petizioni di alcun genere. Verranno ascoltati? Chissà…

Gabriele Caldieron

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