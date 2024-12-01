Firenze in abito da sera, confronto da vertigini ma la Fiorentina non ha niente da perdere

Un eventuale risultato negativo non cambierebbe le ambizioni viola

Sarà un Franchi col vestito buono quello che oggi pomeriggio ospiterà Fiorentina-Inter, per una squadra viola che vuole dimostrare di non essere li per caso. Da tempo a Firenze non capita una serata come questa, che può valere addirittura il primo posto in classifica. Essere a braccetto con chi ha lo scudetto sul petto significa avere l'ambizione di giocarsela alla pari e i numeri parlano chiaro, la solidità pure. E chissà che proprio lo spirito da "niente da perdere" non possa alla fine giovare proprio ai viola.

Un eventuale risultato negativo non cambierebbe comunque le ambizioni di vincere, resterebbe tutto quanto di buono è stato fatto finora e conterà soprattutto la prestazione. Giocare contro l'avversario più complicato di tutti oggi per la Fiorentina rappresenti la prova del livello raggiunto. La Fiorentina sta dimostrando di valere un posto per la Champions, in attesa del miglior Gudmundsson: un altro che può spostare gli equilibri. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/borja-valero-alla-fiorentina-sognare-non-costa-nulla-per-restare-lassu-serve-testa-ed-equilibrio/278987/