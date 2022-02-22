Firenze é pazza di gioia, febbre da Juve. Obiettivo far diventare un fortino il Franchi
Firenze vuole continuare a sognare
A cura di Redazione Labaroviola
22 febbraio 2022 09:27
Una città in delirio. Firenze s’é riscoperta dopo anni di nuovo impazzita di gioia, piena di speranza di voglia di continuare a sognare. Il Franchi dovrà tornare quel fortino capace di diventare alleato nella corsa all’Europa. Dopo la trasferta di Reggio Emilia saranno tre le partite in programma. Lo scrive il Corriere Dello Sport.
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