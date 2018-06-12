Fiorentina Women's ufficiale lo spareggio per la Champions League

Sarà spareggio tra Tavagnacco e Fiorentina per l’acceso alla UEFA Women’s Champions League 2018/19. Come rende noto la Fiorentina Women’s con un comunicato, la FIGC ha ufficializzato che, a causa dell...

A cura di Redazione Labaroviola 12 giugno 2018 13:27

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