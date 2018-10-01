Fiorentina Women's: In Champions League sfida al Chelsea. Il programma

Avversario di prestigio per la Fiorentina Women's, in Champions League sarà sfida al Chelsea. Questo il verdetto dell’urna di Nyon,nel quale è stato anche stabilito l’andata in casa delle inglesi (17/...

Avversario di prestigio per la Fiorentina Women's, in Champions League sarà sfida al Chelsea. Questo il verdetto dell’urna di Nyon,nel quale è stato anche stabilito l’andata in casa delle inglesi (17/18 ottobre) e il ritorno al Franchi (31 ottobre/1 novembre). “Sorteggio difficile contro una delle squadre più forti al mondo - il commento di Mister Antonio Cincotta - sarà un modo per imparare qualcosa, e metterci a confronto contro dei maestri in Europa”.

Il Chelsea, campione d’Inghilterra nel 2015, 2017 e 2017/18, ha preso parte alla UEFA Women’s Champions League a partire dall’edizione 2015/16. In tutte e tre le edizioni è stato estromesso dal Wolfsburg (2015/16 agli Ottavi di Finale, 2016/17 ai Sedicesimi di Finale), 2017/18 in Semifinale perdendo 3-1 e 2-0).

L’andata è prevista per il 17/18 Ottobre, quindi dopo la Supercoppa 2018 contro la Juventus e prima della trasferta a Verona contro il Chievo. Il ritorno al Franchi il 31 Ottobre o il 1 Novembre.

Fonte: violachannel