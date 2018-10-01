Labaro Viola

Fiorentina Women's: In Champions League sfida al Chelsea. Il programma

Avversario di prestigio per la Fiorentina Women's, in Champions League sarà sfida al Chelsea. Questo il verdetto dell’urna di Nyon,nel quale è stato anche stabilito l’andata in casa delle inglesi (17/...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 19:37
Fiorentina Women's: In Champions League sfida al Chelsea. Il programma -
News
Fiorentina
Fiorentina Womens
Chelsea Women
Sorteggio Champions League
Condividi

Avversario di prestigio per la Fiorentina Women's, in Champions League sarà sfida al Chelsea. Questo il verdetto dell’urna di Nyon,nel quale è stato anche stabilito l’andata in casa delle inglesi (17/18 ottobre) e il ritorno al Franchi (31 ottobre/1 novembre). “Sorteggio difficile contro una delle squadre più forti al mondo - il commento di Mister Antonio Cincotta - sarà un modo per imparare qualcosa, e metterci a confronto contro dei maestri in Europa”.

Il Chelsea, campione d’Inghilterra nel 2015, 2017 e 2017/18, ha preso parte alla UEFA Women’s Champions League a partire dall’edizione 2015/16. In tutte e tre le edizioni è stato estromesso dal Wolfsburg (2015/16 agli Ottavi di Finale, 2016/17 ai Sedicesimi di Finale), 2017/18 in Semifinale perdendo 3-1 e 2-0).

L’andata è prevista per il 17/18 Ottobre, quindi dopo la Supercoppa 2018 contro la Juventus e prima della trasferta a Verona contro il Chievo. Il ritorno al Franchi il 31 Ottobre o il 1 Novembre.

Fonte: violachannel

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok