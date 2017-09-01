Fiorentina Women's: in Champions League le avversarie saranno le danesi del Fortuna Hjørring
Le ragazze della Fiorentina Women's, alla prima partecipazione alla Champions, se la vedranno contro una delle migliore squadre europee. Il sorteggio completo...
Si è da poco concluso a Nyon, il sorteggio dei sedicesimi di finale della UEFA Women’s Champions League. Sorteggio non troppo agevole per le ragazze viola che se la vedranno con le danesi del Fortuna Hjørring, una delle migliori squadre femminili del continente. Il Brescia, che a differenza della Fiorentina Women's partiva come testa di serie, se la vedrà invece con le ragazze dell'Ajax.
Stjarnan (ISL)-Rossiyanka (RUS)
Fiorentina (ITA)-Fortuna Hjørring (DEN)
Montpellier (FRA)-Zvezda-2005 (RUS)
BIIK-Kazygurt (KAZ)-Glasgow City (SCO)
Gintra Universitetas (LTU)-FC Zürich (SUI)
Atlético Madrid (ESP)-Wolfsburg (GER)
LSK Kvinner (NOR)-Brøndby (DEN)
Ajax (NED)-Brescia (ITA)
St. Pölten (AUT)-Manchester City (ENG)
Chelsea (ENG)-Bayern München (GER)
Minsk (BLR)-Slavia Praha (CZE)
Medyk Konin (POL)-Lyon (FRA)
PAOK (GRE)-Sparta Praha (CZE)
Olimpia Cluj (ROU)-FC Rosengård (SWE)
Avaldsnes (NOR)-Barcelona (ESP)
Apollon (CYP)-Linköping (SWE)