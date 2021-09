Fiorentina vittima del suo super primo tempo: in tre minuti il crollo, l’Inter la ribalta così

La Fiorentina non poteva tenere per tutta la partita il ritmo dei primi trenta minuti, ma anche del primo i generale. Così all’Inter è bastato fare attenzione a non subire il 2-0 per poi colpire e ribaltarla quando è arrivato il calo fisico. In tre minuti tutto è finito. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

