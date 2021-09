Il Corriere dello Sport scrive: “Gettata alle ortiche una vittoria che aveva in tasca, cosa dirà oggi Italiano?”

Pagheremmo per sapere in che modo Italiano spiegherà oggi ai suoi ragazzi perchè hanno gettato alle ortiche una vittoria che avevano in tasca. Il tecnico viola dovrà trovare le parole giuste per far comprendere che cosa distingue una squadra vivace e generosa da una di vertice. Lo scrive il Corriere dello Sport.

