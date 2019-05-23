"Fiorentina vicina alla cessione. Se la contendono Eurnekian e Commisso. Ecco tutti i dettagli"

Enzo Bucchioni ha parlato attraverso il suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, queste le sue parole:"Ancora più difficile ipotizzare il futuro di Montella che s’è cacciato in una disavventura non da...

Enzo Bucchioni ha parlato attraverso il suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, queste le sue parole:

"Ancora più difficile ipotizzare il futuro di Montella che s’è cacciato in una disavventura non da poco. Sei sconfitte di fila, spareggio salvezza domenica con il Genoa e la Fiorentina in vendita. I Della Valle sarebbero stanchi del clima che s’è creato a Firenze, ma anche del calcio in generale. Intermediari finanziari stanno lavorando per convincere il magnate Eurnekian, proprietario, fra l’altro, dell’aeroporto di Firenze e Pisa, a comprare la Fiorentina e costruire lo stadio. Ma da New York ci sarebbe anche l’interessamento di Comisso, imprenditore televisivo e proprietario dei Cosmos, che già tentò di comprare il Milan nel passato. Se la Fiorentina si salva, venderla sarà più facile. Se dovesse retrocedere aspettiamoci giorni difficili."