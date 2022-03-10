Fiorentina verso la 33ª formazione? Ikoné sta meglio, Odriozola ancora in dubbio 

Ikoné e Gonzalez hanno giocato insieme solo in un'occasione

É possibile che la Fiorentina dica 33. Nel senso che dopo 32 formazioni discese nelle altrettante gare stagionali giocate fra campIonato e Coppa Italia, domenica con il Bologna le probabilità di allungare la serie sono buone. Per interromperla ed avere il primo doppione, ad esempio replicando la formazione vista a Cagliari un mese e mezzo fa per dirne una, deve succedere molto. Dalla riduzione della squalifica di Bonaventura (verdetto tra oggi e domani) al recupero in extremis di Odriozola fino a quello di Ikonè. E se per lo spagnolo si dovrà attendere davvero l’ultimo minuto, Ikonè sta sempre meglio dopo il piccolo fastidio all’adduttore rimediato contro il Verona. E spera di essere nuovamente tra primi undici. I guai fisici di Nico oltre al trapianto non scontato ed immediato dell’ex Lille in Italia, ha portato invece i due a giocare insieme dal primo una sola volta, a Cagliari. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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