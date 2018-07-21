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Fiorentina-Venezia. Pioli schiera quella che attualmente è la squadra tipo

Le note ufficiali:Fiorentina (4-3-3): Lafont, Diks, Pezzella (c), Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Dabo, Eysseric, Chiesa, Simeone. A disp.: Dragowski, Brancolini, Venuti, Olivera, Sottil, Vlahovic,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 16:43
Fiorentina-Venezia. Pioli schiera quella che attualmente è la squadra tipo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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Le note ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Lafont, Diks, Pezzella (c), Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Dabo, Eysseric, Chiesa, Simeone. A disp.: Dragowski, Brancolini, Venuti, Olivera, Sottil, Vlahovic, Milenkovic, Norgaard.

Venezia (5-3-2): Vicario, Zampano, Andelkovic, Bruscagin, Domizzi, Garofalo, Falzerano, Bentivoglio, Suciu, St. Clair, Zigoni. A disp.: Lezzerini, Cicagna, Coppolaro, Di Mariano, Pinato, Zennaro, Schiavone, Migliorelli, Segre, Cernuto, Vrioni, Rossi. All.: Vecchi.

Arbitro: Perenzoni Daniele della sezione di Rovereto.
Assistenti:

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