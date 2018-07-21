Fiorentina-Venezia. Pioli schiera quella che attualmente è la squadra tipo
Le note ufficiali:Fiorentina (4-3-3): Lafont, Diks, Pezzella (c), Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Dabo, Eysseric, Chiesa, Simeone. A disp.: Dragowski, Brancolini, Venuti, Olivera, Sottil, Vlahovic,...
Le note ufficiali:
Fiorentina (4-3-3): Lafont, Diks, Pezzella (c), Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Dabo, Eysseric, Chiesa, Simeone. A disp.: Dragowski, Brancolini, Venuti, Olivera, Sottil, Vlahovic, Milenkovic, Norgaard.
Venezia (5-3-2): Vicario, Zampano, Andelkovic, Bruscagin, Domizzi, Garofalo, Falzerano, Bentivoglio, Suciu, St. Clair, Zigoni. A disp.: Lezzerini, Cicagna, Coppolaro, Di Mariano, Pinato, Zennaro, Schiavone, Migliorelli, Segre, Cernuto, Vrioni, Rossi. All.: Vecchi.
Arbitro: Perenzoni Daniele della sezione di Rovereto.
Assistenti: