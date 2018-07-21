Fiorentina-Venezia 0-1. La viola chiude il ritiro con una sconfitta

Primo tempo molto scialbo della Fiorentina con il Venezia maggiormente pericoloso e Lafont molto impegnato in due occasioni. Nel secondo tempo il Venezia mette tutte le riserve e la viola gioca meglio...

Primo tempo molto scialbo della Fiorentina con il Venezia maggiormente pericoloso e Lafont molto impegnato in due occasioni. Nel secondo tempo il Venezia mette tutte le riserve e la viola gioca meglio. Simeone prende un palo, Veretout sbaglia un rigore e così nel finale il Venezia trova lo splendido gol vittoria con Segre.