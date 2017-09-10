Fiorentina a valanga sul Verona: 5-0 netto ed ecco i primi tre punti della stagione

Le reti di Simeone, Thereau e Astori, nel primo tempo, e di Veretout e Gil Dias, nella ripresa, regalano alla Fiorentina i primi tre punti della stagione

A cura di Gianmarco Biagioni 10 settembre 2017 16:41

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