Fiorentina tra due giorni al Viola Park: Amrabat, Milenkovic, Kouamé e Gonzalez arrivano dopo

La Fiorentina scrive il Corriere dello Sport, tra due giorni si ritroverà per il raduno al Viola Park. La formazione di Italiano abbandona dunque il classico ritiro in montagna, da 10 anni a Moena per restare in città nel nuovo centro sportivo, da combattere ci sarà il caldo. Le amichevoli si terranno alle 20. Oggi si conoscerà il programma completo e dettagliato delel diverse sedute di lavoro. Amrabat, Milenkovic, Kouamé e Gonzalez arriveranno una settiamana dopo.

