Per Fiorentina-Torino c'è Mariani, Di Fiore e Liberti gli assistenti

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per il 10° turno del campionato di Serie A, nel corso del quale la Fiorentina di Stefano Pioli ospiterà il Torino di Sinisa Mihajlovic. L'ar...

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per il 10° turno del campionato di Serie A, nel corso del quale la Fiorentina di Stefano Pioli ospiterà il Torino di Sinisa Mihajlovic. L'arbitro della partita che si giocherà nel turno infrasettimanale sarà Mariani della sezione di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Di Fiore e Liberti. Il Var sarà invece affidato a Giacomelli ed all'assistente Pinzani mentre il IV uomo sarà Pezzuto.