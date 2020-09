Inizia il primo tempo della Fiorentina con la squadra che prova a spingere in avanti. Ma al 22′ è il Torino ad essere vicino al gol con Berenger che prova a tirare e a sorprendere il portiere polacco Dragowski. Al 47′ l’attaccante viola Kouame mette in difficoltà il portiere del Toro Sirigu con un colpo di testa su un cross del terzino Biraghi. Nel secondo tempo è stato annullato subito un gol alla Fiorentina per fuorigioco. Controllato al VAR la posizione di Biraghi sul tiro e di Castrovilli che gli passa il pallone. Al 67′ doppio cambio del Torino fuori Berenger e Meitè e dentro Lukic e Verdi. Al 76′ tiro di Ribery lontano dalla porta. Al 77′ gol della Fiorentina di Gaetano Castrovilli sul cross di Chiesa. Al 78’esce Bonaventura al posto di Borja Valero ed esce uno stanco Ribery per Vlahovic. Due punte in campo. Al 83′ Lirola sostituisce Chiesa. Al 88′ entra Cutrone ed esce Kouame. Fuori Biraghi e dentro Venuti. Cambio di terzini. Nel Torino entra Vojvoda al posto di Izzo e Millico rileva Linetty. Al 90′ tiro da fuori area dell’attaccante viola Cutrone. Al 94′ gol annullato al Torino per fuorigioco del “gallo” Bellotti. Al 95′ tiro centrale di Castrovilli para Sirigu del Torino. Primi tre punti della stagione per la squadra viola. Ottima prestazione di Biraghi che torna a Firenze dopo il prestito all’Inter dello scorso campionato.

Di Chiara Cianferoni