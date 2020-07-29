Fiorentina, c'è un grande problema: i top player non sono attratti dal progetto viola
I gigliati sono alla ricerca di un allenatore con ambizioni europee
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2020 12:15
Oggi il Corriere dello Sport parla delle numerose preoccupazioni di Rocco Commisso, attualmente più concentrato sulle questioni extra-campo. Le difficoltà riguardano non solo la scelta del successore di Beppe Iachini alla panchina viola. I gigliati cercherebbero un allenatore con ambizioni europee. Il problema? I top player non sembrano essere attratti dall'attuale progetto viola. Un ostacolo è quello che la società viola sembra già in grave ritardo.
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