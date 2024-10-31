Fiorentina terza in classifica! Era dal 2015/16 che i viola non ottenevano 19 punti dopo 10 gare
Che ritmo quello della Fiorentina di Palladino!
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2024 20:58
Nella 10ª giornata di Serie A la Fiorentina vince 1-0 a Marassi contro il Genoa e si porta al terzo posto in classifica scavalcando la Juve di Thiago Motta, appaiando così l’Atalanta di Gasperini. Come riporta Opta, era dalla stagione 2015/16 (21) che la Fiorentina non otteneva almeno 19 punti dopo le prime 10 gare di un campionato di Serie A.
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