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Fiorentina: "Tanti auguri al nostro capocannoniere, auguri Benassi"

Questo il divertente post pubblicato su Instagram dalla Fiorentina per augurare buon compleanno al proprio centrocampista Marco Benassi:2️⃣️4️⃣️ candeline oggi per il NOSTRO capocannoniere!🎂⚽TANTI A...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2018 11:45
Fiorentina: "Tanti auguri al nostro capocannoniere, auguri Benassi" -
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Questo il divertente post pubblicato su Instagram dalla Fiorentina per augurare buon compleanno al proprio centrocampista Marco Benassi:

Fiorentina: "Tanti auguri al nostro capocannoniere, auguri Benassi"

2️⃣️4️⃣️ candeline oggi per il NOSTRO capocannoniere!🎂⚽
TANTI AUGURI @benassi15 !👏👏🎉⚜️

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