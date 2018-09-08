Fiorentina: "Tanti auguri al nostro capocannoniere, auguri Benassi"
Questo il divertente post pubblicato su Instagram dalla Fiorentina per augurare buon compleanno al proprio centrocampista Marco Benassi:2️⃣️4️⃣️ candeline oggi per il NOSTRO capocannoniere!🎂⚽TANTI A...
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2018 11:45
Questo il divertente post pubblicato su Instagram dalla Fiorentina per augurare buon compleanno al proprio centrocampista Marco Benassi:
2️⃣️4️⃣️ candeline oggi per il NOSTRO capocannoniere!🎂⚽
TANTI AUGURI @benassi15 !👏👏🎉⚜️