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Fiorentina sulle tracce di Ginella, ventenne astro nascente del calcio uruguaiano. La situazione

Vent'anni e le credenziali per essere uno dei nuovi talenti del calcio uruguaiano. Francisco Ginella è da tempo un uomo mercato, seguito dalle società italiane. Nato a Montevideo, parte della Nazional...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 13:57
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Vent'anni e le credenziali per essere uno dei nuovi talenti del calcio uruguaiano. Francisco Ginella è da tempo un uomo mercato, seguito dalle società italiane. Nato a Montevideo, parte della Nazionale Under 20 e ora pronto per l'Under 23 della Celeste, è nato e cresciuto con uno dei club più floridi di talenti del calcio uruguaiano come i Montevideo Wanderers. Centrocampista centrale, accomunato per tratti tattici anche alla sorpresa Naithan Nandez del Cagliari, è da tempo nel mirino dei club di Serie A. Il Bologna ha preso informazioni, è stato proposto anche alla Fiorentina e durante i viaggi sudamericani anche altre società lo hanno visionato. Il club di Montevideo è disposto alla cessione di uno dei suoi talenti più brillanti già a gennaio.

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