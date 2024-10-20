Fiorentina sul velluto, Lecce schiantato! La Viola vince 6-0. Doppietta per Colpani e Cataldi

Doppia tegola in una giornata da tre punti per la Fiorentina, Gudmundsson e Kean fuori per infortunio

La Fiorentina di Palladino oggi alle 15:00 affronta il Lecce di Gotti al 'Via del Mare.' I gigliati devono sfatare il tabù trasferta, la vittoria infatti fuori dalle mura amiche manca da sei mesi. Viola che devono confermarsi dopo il 3-2 al Milan al Franchi, decisivo il gol di Gudmundsson su assist di Kean.

PRIMO TEMPO- Al 6’ tegola per la Fiorentina, Gudmundsson va ko per un problema muscolare. Al 9’ è costretto ad abbandonare il campo, al suo posto entra Beltran. All’11’ conclusione dal limite dell’area di Kean, pallone largo. Al 18’ ammonito Colpani. È al 20’ che si sblocca il risultato al Via del Mare, Bove smista per Cataldi che trafigge Falconi con un tiro di piatto dal limite. 1-0 Fiorentina! Al 24’ conclusione centrale di Kean. Al 28’ occasione per il Lecce. Cross rasoterra di Gallo, Krstovic in spaccata non arriva all’impatto con il pallone per un soffio. Al 30’ Ranieri ci prova dalla distanza, conclusione sballata. Al 34’ la Fiorentina trova il raddoppio! Cross di Cataldi dentro, sull’uscita respinta corta di Falcone, sul pallone si avventa Colpani per il 2-0 viola. Al 38’ destro a giro di Kean dal limite, Falcone si oppone con efficacia in tuffo. Al 42’ ammonito Adli. Al 23’ espulso Gallo per fallo su chiara occasione da gol di Dodò. Al 45’ prodezza di Cataldi da punizione, destro che si insacca dietro le spalle di Falcone, 3-0 Fiorentina! Dopo 3’ di recupero l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

SECONDO TEMPO- Nella seconda frazione la Fiorentina sostituisce Kean che si è fatto male alla caviglia, al suo posto Kouamé. Al 54’ la Fiorentina cala il poker! Falcone salva su Colpani che non sbaglia nel secondo tentativo. Al 57’ doppio cambio nella formazione gigliata, entrano Sottil e Richardson per Adli e Bove. Al 52’ Beltran impegna Falcone che in due tempi blocca il pallone. Al 59’ ammonito Gosens. Al 61’ Kouamé recupera un pallone sporco in area di rigore e mette al centro per Beltran che fa 5-0. Al 66' fuori Gosens, spazio per Parisi. Al 72' gloria anche per Parisi, 6-0 per i viola! All'80' ammonito Ranieri. Giallo anche per Richardson all'85'.

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