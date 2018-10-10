Fiorentina su Sky o DAZN, ecco dove seguire le sfide dei viola fino alla fine del 2018

Il problema principale dei tifosi per quest'anno è dove vedere la propria squadra del cuore. Con i diritti televisivi divisi tra Sky e Dazn mai come quest'anno c'è confusione su dove seguire la partit...

Il problema principale dei tifosi per quest'anno è dove vedere la propria squadra del cuore. Con i diritti televisivi divisi tra Sky e Dazn mai come quest'anno c'è confusione su dove seguire la partita. Ecco una tabella che allora può fare chiarezza e indicare a i tifosi dove vedere la Fiorentina fino alla fine dell'anno solare

9 giornata dom 21 ott 18:00 Fiorentina-Cagliari SKY

10 giornata sab 27 ott 20:30 Torino-Fiorentina DAZN

11 giornata sab 3 nov 18:00 Fiorentina-Roma SKY

12 giornata ven 9 nov 20:30 Frosinone-Fiorentina SKY

13 giornata dom 25 nov 15:00 Bologna-Fiorentina SKY

14 giornata sab 1 dic 18:00 Fiorentina-Juventus SKY

15 giornata dom 9 dic 12:30 Sassuolo-Fiorentina DAZN

16 giornata dom 16 dic 15:00 Fiorentina-Empoli SKY

17 giornata sab 22 dic 15:00 Milan-Fiorentina SKY

18 giornata mer 26 dic 15:00 Fiorentina-Parma SKY

19 giornatasab 29 dic 15:00 Genoa-Fiorentina DAZN