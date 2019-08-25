Fiorentina su Fred del Manchester United. La sua valutazione è di 30 mln
Secondo La Nazione una grande sorpresa potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Pradè sembra aver richiesto al Manchester United Fred. Il centrocampista centrale ha una valutazione di circa 30 milioni. La...
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2019 12:39
Secondo La Nazione una grande sorpresa potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Pradè sembra aver richiesto al Manchester United Fred. Il centrocampista centrale ha una valutazione di circa 30 milioni. La squadra inglese però l’ha acquistato lo scorso anno per 59 milioni e dovrebbe quindi fare i conti con una minusvalenza.