Fiorentina su Folorunsho? TMW svela: "Conte blocca una sua partenza a gennaio"

Per Conte non c'è spazio per una rivoluzione

Antonio Conte non vuole sorprese dal mercato di gennaio. Quindi non ci saranno cessioni per le prime riserve come possono essere Raspadori e Folorunsho, accompagnati da interessamenti anche forti ma che sono già all'interno del meccanismo Napoli.

Se è vero quindi che Juan Jesus può andare via - mentre Rafa Marin è bocciato - gli altri sono stati tutti bloccati dal tecnico. Non c'è spazio per una rivoluzione di gennaio perché gli obiettivi sono chiari e non troppo semplici da raggiungere, vista la concorrenza sfrenata che c'è per il quarto posto che vale la Champions, oltre ovviamente allo Scudetto. Lo scrive TMW.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-controcorrente-defibrillatore-per-bove-la-decisione-non-e-stata-ancora-presa/279833/