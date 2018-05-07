La storia di questa Fiorentina meriterebbe un piccolo romanzo

Benedetto Ferrara è tornato a parlare di Fiorentina sulle pagine di Repubblica: "Molto cuore, molti errori e molto Pandev, che con una entrata a piedi uniti si becca un rosso e rimette in moto una Fio...

Benedetto Ferrara è tornato a parlare di Fiorentina sulle pagine di Repubblica: "Molto cuore, molti errori e molto Pandev, che con una entrata a piedi uniti si becca un rosso e rimette in moto una Fiorentina che si stava perdendo e non si sa perché. E invece benedetto Goran, che a trentacinque anni commette una stupidità che nemmeno un ragazzino bizzoso. E bravissima la Fiorentina a riprendere la partita in mano ( finisce 2- 3) mettendoci tutta l’anima dentro e ribaltando la storia per tenersi in corsa per l’obiettivo Europa low cost, quello che tre mesi fa sembrava pura utopia. Il tutto dentro una sfida dai freni inibitori in eccesso, almeno per un tempo. Poi tutto si è slabbrato, le difese si sono scomposte all’improvviso e tutto è tornato in gioco, perfino un po’ di divertimento, senza esagerare, sia mai. La verità è che questa Fiorentina è una storia talmente particolare da meritare forse un piccolo romanzo. Basta pensare ai cori a fine partita nello spogliatoio: “Un capitano, c’è solo un capitano”. Basta questo, senza aggiungere altro"