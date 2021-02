Al 5′ palla dentro di Vignali per Agudelo che va al tiro, la palla finisce di poco fuori. A 26′ Biraghi va al tiro che viene rimpallato dal giocatore dello Spezia, torna sui piedi del giocatore viola che spara altissimo. Al 31′ calcio d’angolo per lo Spezia, occasione con Saponara che va al tiro ma spara alto. Al 35′ tiro potente di ricci che finisce vicino al palo. Al 40′ gara bloccata al Franchi, ancora 0-0 tra Fiorentina e Spezia. Un solo tiro per i gigliati. Al 45′ Bonaventura è stato costretto a lasciare il campo dopo la botta subita, al suo posto è entrato Castrovilli. Nel recupero Castrovilli mette un bel cross sul secondo palo per Biraghi che di mezza rovesciata non trova lo specchio della porta.

Al 48′ Fiorentina in vantaggio al Franchi contro lo Spezia. Gran cross dentro di Gaetano Castrovilli entrato benissimo in partita sul secondo palo dove arriva Vlahovic che a porta vuota la insacca dentro. E’ 1-0 Viola. Nono gol in campionato per il centravanti serbo. Al 60′ contropiede Fiorentina, Vlahovic parte come un razzo, allarga per Eysseric che calcia sul portiere. Al 64′ Eysseric allarga per Biraghi il quale mette dentro un cross, Vlahovic lascia Eysseric tira, respinta di Chabot, Castrovilli arriva da dietro e mette dentro il gol del 2-0 per la Fiorentina contro lo Spezia. Al 76′ grande azione dei viola, Castrovilli mette dentro per Vlahovic che va al tiro ma Provedel gli nega la doppietta. All’82 la Fiorentina trova il 3-0 contro lo Spezia. Grandissimo recupero di Castrovilli che passa a Vlahovic il quale corre centralmente e poi allarga su Eysseric che mette la palla in fondo alla rete. Fiorentina-Spezia finisce 3-0 al Franchi con i Viola che tornano finalmente alla vittoria.

