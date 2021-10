Fiorentina-Spezia finisce 3-0 al Franchi. Un super Vlahovic schianta i liguri

Al 1′ il primo tiro verso la porta è quello di Maggiore, capitano dello Spezia. Al 6′ il tiro della Fiorentina verso la porta è di Jack Bonaventura dopo un buon dribbling di Castrovilli. All’11’ bel cross dentro di Biraghi per Vlahovic che viene anticipato, palla in angolo. Al 17′ Castrovilli raccoglie un pallone respinto in area, se lo aggiusta e va al tiro, calcio debole che non impensierisce Provedel. Al 30′ ottima incursione centrale di Castrovilli, ma il difensore dello Spezia, Nikolaou sventa la minaccia. Al 33′ tiro debole di Vlahovic, un passaggio a Provedel. Al 34′ Gyasi tiri ma spara alto. Al 36′ Saponara si accende e prova il tiro, la respinta del difensore finisce da Sottil, il quale va alla conclusione, Provedel respinge ancora, Torreira calcia ma il portiere risponde presente. Al 39′ un’altra bella azione dei viola. Al 40′ conclusione di Vlahovic respinta in angolo da Provedel. Al 40′ Gyasi ha toccato di mano la palla in area di rigore anticipando Milenkovic. Il VAR richiama l’arbitro, il quale va all’OFR e concede il calcio di rigore. Ammonito Gyasi. Dal dischetto va Vlahovic che firma l’1-0 al 45′ per la Fiorentina di Italiano.

Fiorentina che manovra molto nella ripresa ma non riesce nell’ultimo passaggio. Al 62′ bello scambio tra Odriozola e Sottil, lo spagnolo mette dentro per Vlahovic che sigla il 2-0 per la Fiorentina contro lo Spezia. Al 67′ Saponara per Vlahovic dentro l’area, il quale la dà di tacco ad Odriozola che si divora il 3-0.

Al 73′ Vlahovic inizia l’azione, Bonaventura sventaglia per Callejon che mette dentro per Vlahovic che sigla il 3-0 per la Fiorentina. 8° gol in Serie A per il centravanti serbo. Al 77′ bel cross dentro di Biraghi Maleh arriva ma la palla finisce fuori. All’84’ conclusione di Milenkovic, Provedel para. Finisce 3-0 al Franchi per i gigliati.

