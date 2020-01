di Lisa Grelloni

Domenica 12 gennaio alle 15.00 andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze Fiorentina-Spal. La seconda presenza per mister Iachini sulla panchina viola, la prima davanti alla sua vecchia curva. La Fiorentina si trova a 18 punti in classifica e proviene da un pareggio beffardo subito all’ultimo minuto al Dall’Ara mentre la Spal è attualmente il fanalino di coda della Serie A. Si prospetta quindi una gara molto difficile che le due squadre giocheranno con “il coltello tra i denti” sicuramente senza risparmiarsi. Andiamo ora ad osservare gli ultimi tre precedenti di Fiorentina-Spal:

1967-1968 Fiorentina-Spal 2-0 Maraschi, De Sisti

2017-2018 Fiorentina-Spal 0-0

2018-2019 Fiorentina-Spal 3-0 Pjaca, Milenkovic, Chiesa

Come si evince dai risultati qui sopra sono 2 le vittorie della Fiorentina ed 1 il pareggio, nessuna vittoria per la Spal. Lo scorso anno la partita finì 3-0 sotto la guida di Stefano Pioli.