Fiorentina solo su Sky in EL: in chiaro scelgono Roma-Austria Vienna

In tanti si perderanno la gara contro lo Slovan

I tifosi della Fiorentina sprovvisti dell'abbonamento Sky non potranno godersi il prossimo impegno della squadra guidata da Paulo Sousa in Europa League, sul campo della formazione ceca dello Slovan Liberec (calcio d'inizio alle 19). La gara sarà visibile infatti soltanto sull'emittente satellitare, mentre è stato scelto di mandare in chiaro, su Tv8, la partita tra Roma e Austria Vienna, in programma alle 21 allo Stadio Olimpico. Considerato che i tifosi dati in partenza per la Repubblica ceca sono davvero pochi, la partita del girone eliminatorio sarà vista quindi soltanto da tutti quei supporters che hanno deciso di farsi l'abbonamento alla pay tv di Murdoch.