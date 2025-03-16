Fiorentina show al Franchi, Juventus demolita. In 18' viola già sul 2-0

Partenza fulminea della Fiorentina, brava anche a gestire il vantaggio ed a trovare poi il terzo gol

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi alle ore 18 affronterà la Juventus di Thiago Motta. I gigliati in campionato devono riscattare il ko contro il Napoli, al Maradona. La Juve proviene dalla debacle casalinga contro l'Atalanta di Gasperini. Entrambe le squadre sono a caccia per un posto in Europa.

PRIMO TEMPO- Al 5' ottima ripartenza della Fiorentina, Dodò però arriva al cross troppo debole, che viene intercettato dal difensore bianconero. Juve che prova a costruire gioco, la Fiorentina aspetta e cerca di ripartire in contropiede. Al 9' lancio di Pongracic in profondità per Kean, Di Gregorio capisce tutto, esce dalla sua area e anticipa l'ex bianconero. Al 10' Juventus pericolosa con McKennie per Kolo Muani, Marì riesce a sventare la minaccia. Al 12' giallo per il fallo di Pablo Marì su Kolo Muani. Al 15' la Fiorentina passa in vantaggio al Franchi, Gosens ci prova due volte sul corner, prima colpisce di testa, poi gran rete del tedesco che al volo ribadisce il pallone in rete, Juve colpita. Al 18' la Fiorentina raddoppia, Gudmundsson vede Mandragora in profondità, lo serve e l'8 viola trafigge Mandragora. Al 21' la Fiorentina recupera palla e Kean si autolancia, i due difensori della Juve riescono a chiudere. Al 29' conclusione dal limite di Koopmeiners, sballata. Al 34' Dodò prova il tiro, palla fuori dallo specchio. Al 35' buona trama di gioco della Fiorentina, Cataldi imbuca per Mandragora, pallone troppo lungo. Al 45' giallo per Locatelli. Al 46' Fiorentina pericolosa su punizione, Fagioli sul secondo palo per Marì che fa da sponda ma non trova nessun compagno.

SECONDO TEMPO- Al 48' ottimo spunto di Pongracic per Dodò che va al cross, Di Gregorio chiude senza problemi. Al 52' lancio in profondità per Kean che fa una grande giocata poi va a calciare, palla fuori dallo specchia. Al 52' Gudmundsson si inventa un gran gol e trafigge Di Gregorio, 3-0 Fiorentina. Al 58' Kean si lancia in profondità, mette a sedere Di Gregorio e firma il 4-0, ma è in posizione di fuorigioco. Si resta sul 3-0. Al 59' fiori Nico e Veiga, dentro Alberto Costa e Cambiaso. Al 63' cross dentro per Kolo Muani, che svetta ma non trova la porta. Al 68' cross dentro di Koopmeiners, Gosens spedisce palla in corner. Al 73' ammoniti Weah, Alberto Costa e Ranieri. Al 73' doppio cambio Juve, fuori Weah e Kelly, dentro Gatti e Conceiçao. Al 74' sponda di Mandragora per Kean che calcia ma non trova di poco la porta. Al 76' Gudmundsson spreca una buona ripartenza di Dodò. Al 77' conclusione "telefonata" di Thuram. Al 78' doppio cambio Fiorentina, fuori Ranieri e Gudmundsson, dentro Beltran e Comuzzo. All'80' confusione nell'area di rigore viola. All'82' giallo per Thuram. All'85' fuori Fagioli, al suo posto Folorunsho. Nella Juve dentro Mbangula per Cambiaso, fuori per infortunio. All'88' doppio cambio Fiorentina, fuori Kean e Cataldi, dentro Adlì e Zaniolo.