CorSport, Fiorentina senza idee, troppo poco un solo tiro in porta! Contro il Parma…

Stavolta non c’è stato alcun vantaggio da gestire, come era accaduto in Coppa Italia contro il Padova, o anche con lo Spezia. C’è stato un solo tiro nello specchio della porta che non ha impensierito Mirante: troppo poco per una squadra che punta a stare stabilmente nella parte sinistra della classifica. Con il Parma complice il rosso di Martinez Quarta se non rientrerà Pezzella si dovrà cambiare ancora, inserendo Igor. La sostituzione di Castrovilli è stata giustificata dal “rischio rosso”. Lo riporta il Corriere dello Sport.

