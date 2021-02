Il commento: “Fiorentina, una sconfitta figlia del mercato. Prandelli guarda in panchina e trova “poco””

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo un commento firmato da Alberto Polverosi: “Prandelli allena la Fiorentina una squadra che quantomeno dovrebbe appartenere allo stesso rango della Samp, e quando ha bisogno di rispondere a Ranieri per rivitalizzare la squadra dà la stessa occhiata in panchina e trova Malcuit (nemmeno 90′ in questa stagione), Kokorin (lontano, molto lontano, da una accettabile condizione fisica), Eysseric (un esubero rimasto), Callejon (come Eysseric), Maxi Olivera (rientrato non si sa come né perchè a Firenze), Barreca (mai preso in considerazione) oltre agli over 33 Borja Valero e Caceres, giocatori “chilometrati”. Questa sconfitta ha un’origine chiara: il mercato di gennaio”.

