Fiorentina-Sassuolo finisce 2-2 al Franchi. Primo pareggio stagionale per i viola

Al 3′ leggerezza di Consigli che sbaglia e consegna un pallone a Callejon, spizzata di testa, pallone preso da Vlahovic che prova la rovesciata, palla che finisce di poco a lato. Il serbo incita i tifosi viola. All’8′ occasione per il Sassuolo, Scamacca tocca dentro per Raspadori colpisce di testa, Terracciano salva con una respinta. Al 16′ Odriozola mette al centro arriva per primo Gonzalez ma tira alto senza trovare per nulla lo specchio della porta. Al 21′ grandissima occasione per la Fiorentina, Odriozola mette dentro, Chrichiches sbaglia ma nessuno arriva né Vlahovic, né Maleh, né Gonzalez. Al 27′ ripartenza veloce della Fiorentina, Bonaventura di testa mette dentro per Torreira che prova il tiro, va di testa Martinez Quarta ma la palla finisce alta. Al 28′ occasione per il Sassuolo. Al 32′ Scamacca punisce la Fiorentina, 1-0 per il Sassuolo al Franchi. Imbucata vincente di Frattesi per il numero 91 che batte Terracciano. Al 37′ Scamacca per Raspadori, il quale mette dentro per Frattesi che sul primo palo batte Terracciano rubandogli il tempo. Al 40′ Fiorentina ad un passo dalla rete, Callejon va al tiro, palla deviata ma Consigli salva in angolo. Incornata di Milenkovic, salva ancora il portiere neroverde. Al 46′ cross dentro di Odriozola per Vlahovic, che non riesce a trovare la porta. Al 46′ grandissima occasione per i viola, Vlahovic mette dentro per Bonaventura che impatta il pallone, che esce di poco alto. Al 48′ viola ancora vicina alla rete, Consigli super salva ancora.

Al 51′ 2-1 per la Fiorentina, Torreira dentro per Vlahovic che firma il suo 33° gol nell’anno solare. Record per il serbo. Al 61′ la Fiorentina pareggia i conti, 2-2 al Franchi, Bonaventura tira, Vlahovic tira, Consigli respinge ma la palla resta lì e Torreira insacca. Al 68′ la Fiorentina resta in 10 uomini, Biraghi già ammonito sbraccia colpendo Berardi, l’arbitro non ha dubbi, secondo giallo. Espulsione per il capitano.

