Fiorentina-Sampdoria: tutte le curiosità. Viola vittima preferita dell'attacco doriano, ma al Franchi non perde mai...
Violachannel.tv mette in evidenza curiosità e dati statistici sulle sfide tra Fiorentina e Sampdoria, prossimo appuntamento di campionato:- La squadra a cui la Sampdoria ha realizzato il maggior numer...
Violachannel.tv mette in evidenza curiosità e dati statistici sulle sfide tra Fiorentina e Sampdoria, prossimo appuntamento di campionato:
- La squadra a cui la Sampdoria ha realizzato il maggior numero di reti in Serie A è la Fiorentina (130).
- Le ultime tre sfide di campionato tra queste due squadre sono terminate in parità, con entrambe le squadre in gol.
- La Fiorentina è imbattuta in campionato in casa contro la Sampdoria dal settembre 2004 (2-0 per i blucerchiati): il parziale dice sei vittorie viola e cinque pareggi.
- Nelle ultime nove partite giocate in Serie A la Fiorentina ha sempre subito almeno due reti, per un totale di 23 gol concessi.
- In casa la Fiorentina ha perso solo una delle ultime 20 sfide in Serie A: 2-1 contro l’Empoli lo scorso aprile (10V, 9N).
- La Fiorentina, ko all’esordio, non perde in entrambe le prime due giornate di A dal 2006/07: anche in quel caso la prima partita fu contro l’Inter.
- La Samp ha chiuso lo scorso campionato con due soli punti nelle ultime quattro trasferte.
- Nella scorsa giornata di campionato, solo il Milan (80%) ha avuto un possesso palla medio maggiore della Sampdoria (65%).
- Gianluca Caprari ha trovato il gol in entrambe le partite giocate contro la Fiorentina in Serie A, l'ultimo nel maggio 2017 con la maglia del Pescara (match pareggiato 2-2).
- Sei gol nelle ultime quattro presenze in Serie A per Quagliarella: non andava a segno in quattro gare consecutive di campionato da ottobre 2014, quando vestiva la maglia del Torino.