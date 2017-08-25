Fiorentina-Sampdoria: tutte le curiosità. Viola vittima preferita dell'attacco doriano, ma al Franchi non perde mai...

Violachannel.tv mette in evidenza curiosità e dati statistici sulle sfide tra Fiorentina e Sampdoria, prossimo appuntamento di campionato:- La squadra a cui la Sampdoria ha realizzato il maggior numer...

A cura di Redazione Labaroviola 25 agosto 2017 15:29

Genova, 09/04/2017 Serie A/Sampdoria-Fiorentina Gol Sampdoria (1-0): Bruno Miguel Borges Fernandes

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