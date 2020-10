Partita non entusiasmante. Al 8′ cross di Bonaventura per Kouame che sbaglia clamorosamente il gol. Al 14′ il portiere blucerchiato Audero devia in calcio d’angolo il tiro a giro di Vlahovic Al 24′ ammonito Thorsby della Sampdoria per la scivolata pericolosa sul difensore viola Caceres. Al 36′ caos in difesa della Fiorentina. Castrovilli fa quasi un autogol. Alla fine del primo tempo al 43′ la Sampdoria passa in vantaggio con il rigore calciato dall’attaccante Quagliarella per fallo di Ceccherini che lo strattona in area di rigore. Al 57′ esce Kouame ed entra Cutrone. Primo cambio per mister Iachini. All 66′ Vlahovic tira di testa ma alza troppo il pallone. Al 67′ fuori Candreva per Leris; Verre preleva Damsgaard e Candreva esce dal campo e entra Askildsen. Al 72′ gol di Vlahovic che pareggia 1-1. Al 75′ annullato il gol alla Sampdoria per le mani del difensore centrale Tonelli su calcio d’angolo. Al 80′ Iachini sostituisce Castrovilli per Duncan. Al 82′ il portiere polacco della Fiorentina Dragowski è fuori dai pali e Verre lo supera con uno splendido pallonetto. Cambi per la Sampdoria: fuori Ekdal e dentro Palumbo. Esce Augello per Regini. Al 86′ la Fiorentina fa entrare Saponara per Amrabat. Brutta partita della squadra viola che non riesce a superare l’assenza di Ribery e Pezzella. La partita termina con il palo di Federico Chiesa al 94′.

