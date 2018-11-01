Fiorentina-Roma maxi esodo dei tifosi giallorossi. Impiegata molta sicurezza, ecco quanti saranno

Nella edizione romana de La Repubblica, si parla della trasferta dei tifosi romanisti a Firenze. Saranno oltre 2500 i romanisti presenti sabato pomeriggio nel settore ospiti del Franchi per la sfida c...

Nella edizione romana de La Repubblica, si parla della trasferta dei tifosi romanisti a Firenze. Saranno oltre 2500 i romanisti presenti sabato pomeriggio nel settore ospiti del Franchi per la sfida contro la Fiorentina e l’anticipo delle 18 si sposa perfettamente con le esigenze di chi vuole partire. In tanti si sposteranno in treno, per poi ripartire subito dopo direttamente dalla stazione di Campo di Marte, tanti altri invece andranno in macchina e c’è anche chi ne approfitterà per restare a dormire in Toscana e tornare, con calma, la domenica passando il ponte nel capoluogo toscano. La questura ed il prefetto di Firenze hanno deciso di impiegare molte forze di sicurezza, con il Franchi che sarà blindato