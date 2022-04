Come riportato da Goalist.it, la Fiorentina non perdeva in casa in campionato subendo 4 gol da Fiorentina-Roma 1-4 del 20 dicembre 2019. Ultimo 0-5 (sconfitta con 4 gol o più gol di scarto), Fiorentina-Juventus 0-5 del 17 marzo 2012.

