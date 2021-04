La Fiorentina si riscatta con Vlahovic e Caceres: tre punti non del tutto immeritati che sono oro puro

Il problema non è risolto, la salvezza è ancora molto lontana, ma questi tre punti per la Fiorentina sono oro puro. E sotto alcuni aspetti non sono del tutto immeritati. E’ vero che il Verona ha fatto molto bene la prima mezzora e da quell’attacco incessante i viola potevano usare con le ossa rotte ma una volta rientrata in partita l’hanno giocata come dovevano fare e soprattutto come possono fare in questo periodo di incertezze, soffrendo e ripartendo. Non c’è da aspettarsi il gioco. Lo riporta il Corriere dello Sport.

