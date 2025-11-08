Fiorentina, record negativo: è la squadra che gioca meno in Serie A, solo 49 minuti in media a partita

In questa stagione di Serie A c’è una squadra che, di fatto, gioca solo un tempo a partita. Il campionato italiano sta infatti viaggiando verso un record negativo mai visto negli ultimi dieci anni: con una media di 53 minuti e 10 secondi di tempo effettivo, è quello in cui si gioca di meno tra i principali tornei europei.

Tra le formazioni che perdono più tempo di gioco spicca la Fiorentina, ferma a soli 49 minuti e 31 secondi di media a partita come riporta la Gazzetta Dello Sport. Emblematico il caso del match contro il Bologna, in cui si sono disputati appena 41 minuti e 21 secondi effettivi, meno di un tempo regolamentare.

In Serie A, una delle cause principali di questa tendenza è l’elevato numero di interruzioni: in media vengono fischiati circa 27 falli a partita, con conseguente frammentazione del gioco. Certo, le variabili sono molte, dallo stile delle singole squadre alla gestione arbitrale, ma il dato rimane allarmante: si è passati dai 57 minuti e 18 secondi del 2020-2021 ai 55 minuti del 2024-2025, fino al livello preoccupante raggiunto in questa stagione.