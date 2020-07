La Fiorentina secondo La Nazione può ancora lottare per l’ottavo posto, non sufficiente per l’Europa ma comunque discreto piazzamento per com’era iniziata questa stagione. L’ottava in classifica partirà dagli ottavi di finale in Coppa Italia. Questa sera Iachini cerca la terza vittoria consecutiva. L’arbitro sarà Giacomelli, lo stesso del successo sul Milan, che sia magari di buon auspicio.