La Fiorentina punta all’obiettivo, due vittorie in Serie A contro la Juve solo tre volte nella storia

La prima volta, esattamente ottanta anni fa: 2-3 a Torino e 5-0 a Firenze, il successo più largo di sempre sui bianconeri. Poi solo nelle due stagioni dello scudetto. Punto. Questo per dire che il double viola contro la Juve, che di questo evidentemente stiamo parlando, non è cosa frequente. Eppure per la Fiorentina, la squadra di Iachini si trova nella condizione ipotetica di poter centrare un obiettivo assai caro e assai raro per i propri tifosi, alquanto depressi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

