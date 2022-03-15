Fiorentina punta al rinnovo del prestito di Odriozola, il Real riflette se inserirlo al posto di Carvajal

Come opzione resta anche l'acquisto del cartellino di Odriozola a titolo definitivo, si tratterebbe di un investimento importante

Sui social è diventato il primo motivatore della Fiorentina. Alvaro Odriozola è totalmente al centro della squadra di Vincenzo Italiano: ci si è calato fin dall’inizio, pur essendo arrivato in prestito secco dal Real Madrid, ed ora il suo futuro tiene banco due volte. In Spagna e in Italia. Sì, perché le prime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere al termine della stagione arrivano proprio dalla terra iberica. Secondo quanto riportato dal portale todofichajes.com, il club del presidente Commisso sarebbe già al lavoro per ottenere il prolungamento del prestito fino al 2023, un anno prima rispetto alla scadenza del contratto del giocatore coi “blancos”.

Nonostante il discreto rendimento del giocatore, il Real starebbe ancora riflettendo sulla possibilità di trasformarlo da subito nell’erede di Carvajal, con appena una stagione da protagonista (questa) nelle gambe dopo l’esperienza alla Real Sociedad. Insomma, allungare questa parentesi fiorentina potrebbe, alla lunga, diventare un vantaggio per entrambe le parti in causa.La seconda opzione, secondo gli spagnoli, sarebbe invece l’acquisto immediato del cartellino da parte della Fiorentina: si tratterebbe di un investimento importante, è chiaro, pure in considerazione dell’ingaggio del calciatore, ma specie dopo la cessione di Vlahovic, la liquidità a Firenze non manca di sicuro. Lo scrive La Nazione.

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