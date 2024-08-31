Fiorentina protagonista assoluta dell'ultimo giorno di mercato: Palladino ora ha una rosa "snella"

Una rosa snellita per la Fiorentina ma con diverse incognite

Non si può certo dire che l'ultimo giorno di calciomercato estivo abbia annoiato in casa Fiorentina. Sono arrivati due centrocampisti come Bove e Cataldi, Gosens per la fascia esterna e diverse cessioni all'ultimo tuffo. I viola sono stati assoluti protagonisti del finale con fuochi d'artificio e Palladino potrà ora ritrovarsi una rosa "dimagrita" ma anche qualche incognita. La difesa, visto che l'unico volto nuovo è stato Moreno dal Belgrano. In mezzo al campo i due innesti provenienti dalla Capitale coprono la partenza di Amrabat in Turchia, ma Biraghi arretrerà sulla linea dei tre centrali, lasciando spazio a Parisi e Gosens, mentre davanti resta il solo Kean con caratteristiche da attaccante puro. Al netto di questi punti di domanda, le tre entrate hanno consentito alla dirigenza di perfezionare anche alcune cessioni: oltre al marocchino anche Infantino e Brekalo. Sono rimasti (al momento) sia Ikoné che Barak, con anche Christensen, mentre Sabiri avrà ancora alcuni mercati per trovare spazio. Lo scrive il Corriere Fiorentino.