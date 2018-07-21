Fiorentina, preso Jordy Gillekens: centrale belga classe '00. Si aggregherà alla primavera
Secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb sarebbe fatta per l'acquisto di Jordy Gillekens, centrale belga classe '00 proveniente dall’Oud-Heverlee Leuven, club di seconda divisione belg...
A cura di Redazione Labaroviola
21 luglio 2018 09:14
Secondo quanto riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb sarebbe fatta per l'acquisto di Jordy Gillekens, centrale belga classe '00 proveniente dall’Oud-Heverlee Leuven, club di seconda divisione belga. Il giocatore sarà a Firenze nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche di poi, si aggregherà inizialmente alla primavera di Mister Bigica.