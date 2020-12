Gazzetta, Fiorentina, Prandelli non ha il Coronavirus. Il motivo dei tre tamponi che ha fatto…

Cesare Prandelli sarà in panchina lunedì al Franchi per la delicata sfida contro il Genoa e oggi dirigerà anche l’allenamento. Finalmente una buona notizia per la Fiorentina. Prandelli era risultato positivo al Covid martedì ed era finito subito in isolamento preventivo. Mentre Pezzella e compagni erano stati blindati nella “bolla” sanitaria prevista per questo tipo di situazioni. L’allenatore di Orzinuovi però era completamente asintomatico. Per questo si è sottoposto nei giorni di mercoledì, giovedì e di ieri a tre test molecolari. Tre esami, sempre lo stesso risultato: l’allenatore viola è risultato negativo al Covid.

Questo fa pensare che quello di Cesare sia stato un falso positivo. Di sicuro, trattandosi di una positività non definitivamente acclarata la Usl territoriale ha definito il caso non confermato e quindi ha stabilito che Cesare possa interrompere subito l’isolamento. E decade anche la quarantena prevista per i giocatori e per gli altri componenti del gruppo squadra. Così Prandelli oggi sarà in campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

